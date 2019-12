Negli ultimi mesi si è molto discusso circa, tanto in relazione a, il ganster movie prodotto dadisponibile in streaming dallo scorso 27 novembre, quanto per le dichiarazioni del leggendario filmmaker contro i cinecomic, specie quelli della Marvel.

Il Guardian ha avuto la possibilità di chiacchierare a lungo con il regista a margine dell’elezione di The Irishman a film dell’anno, un’intervista in cui Martin Scorsese ha parlato, ancora una volta, di quello che secondo lui è lo stato di salute dell’industria, di come pellicole come The Aviator o The Departed sarebbero difficilmente realizzabili nel contesto attuale e molto altro.

Ecco la nostra traduzione dei passaggi salienti.

Ovviamente abbiamo discusso a lungo di questa situazione che vede i cinema soggiogati dai supereroi, hai presente no? Questi film con la gente che vola, si prende a botte e distrugge cose, che vanno benissimo se ti va di vederli. La questione è che non si trova più spazio per altri generi di film. Non so quanti altri film potrei fare, forse questo potrebbe essere l’ultimo. La mia idea era quello di riuscire a realizzarlo e, magari, mostrarlo per un giorno al BFI di Londra o alla Cinémathèque di Parigi. Non sto scherzando.

Ci troviamo in un momento in cui le sale propongono solo l’ultimo film di supereroi. Hai 12 schermi e 11 fanno vedere supereroi. Ti piacciono? Va benissimo, ci mancherebbe, ma hai davvero bisogno di 11 schermi? È folle per film come Lady Bird o The Souvenir. Pellicole che non sono necessariamente di gran successo commerciale, ma che sono comunque in grado di trovare un pubblico con la loro genuinità modesta. E non è neanche detto che un film commerciale non possa essere arte. Quello che ha rovinato il cinema è il prodotto. Il concetto di prodotto cinematografico usa e getta. Prendi un film commerciale come Cantando Sotto La Pioggia. Lo puoi guardare e riguardare. Ergo la domanda diventa: come possiamo proteggere l’arte?

Non ti deve obbligatoriamente piacere un film come The Aviator, ma si tratta di una cosa che oggi non riuscirei a fare. Non potrei girare oggi Shutter Island nonostante il coinvolgimento di DiCaprio e il mio. The Departed è stato fatto nonostante “sé stesso”, e lo star power dei protagonisti ha aiutato di certo. Mentre stavamo lavorando a questo progetto abbiamo capito che le porte intorno a noi si stavano chiudendo. Cosa sta accadendo? Ho osservato i cinema del quartiere, 10 schermi che propongono tutti lo stesso film.

Le persone dicono che abbiamo fatto vedere questo film nei cinema per poco, per quattro settimane. Abbiamo provato a ottenere più tempo ma i gestori delle sale e Netflix non riuscivano a trovare un punto d’incontro. Però vedi, ho avuto lungometraggi che sono stati in sala per una settimana e poi sono stati “gettati nel dimenticatoio”. Negli Stati Uniti, Re per Una Notte è durato una settimana. È stato ignorato per 10 anni.