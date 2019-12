Giornata di belle notizie per chi attendeva con curiosità aggiornamenti sulla situazione di, il film di Josh Boone dedicato aidopo l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney: un nuovo trailer è finalmente in arrivo!

La conferma è arrivata dal regista in persona in risposta alla domanda di un fan sotto un recente post su Instagram: il nuovo trailer di New Mutants arriverà a gennaio!

Ma non è tuto: l’artista Bill Sienkiewicz (che ha lavorato con Chris Claremont al progetto New Mutants) è stato ospite del podcast di Kevin Smith di recente e ha spiegato:

Due giorni fa ho sentito Josh Boone, il regista, e mi ha mandato un nuovo trailer. Ci stanno lavorando già da un po’ ed è fenomenale. Ho avuto i brividi. Alla luce dell’accordo Disney-Fox, che non voglio chiamare fusione o altro…sembra che adesso abbia il benestare della Marvel. E sembra anche più Marvel, pur mantenendo i suoi elementi horror. È davvero stellare ciò che ho visto.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

La 20th Century Fox ha sviluppato il film con Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix) alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.