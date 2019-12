Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Abbiamo riguardato tutti i giornalieri di Carrie, cercando di capire cosa potessimo usare e cosa no, dove potesse funzionare il contatto visivo, come ricontestualizzare le sequenze nella nuova storia. C’è in effetti materiale che potrebbe finire tra la scene tagliate, cose che alla fine abbiamo scartato, una o due scene che mi piacevano tanto e che per favorire il ritmo del film abbiamo dovuto necessariamente tagliare. Ci sono cose con Carrie che non sono finite nel montaggio finale.

Chris Terrio ha di recente parlato con The Wrap della realizzazione delle scene con Leia in. Lo sceneggiatore ha discusso con il giornale della difficoltà di riportarein vita sul grande schermo riutilizzando materiale scartato da Episodio VII:

Per la produzione è stato fondamentale onorare quanto fatto dall’attrice mentre era ancora in vita: “Ogni volta che parla, è davvero Carrie. Non abbiamo inserito battute che non ha mai pronunciato“.

Terrio e Abrams hanno inoltre voluto assicurarsi che il contesto in cui si vede Leia nel nuovo film riflettesse il contesto della scena originale.

Entrando più nello specifico della storia, i due hanno deciso che “L’ascesa di Skywalker” dovesse soddisfare una promessa fatta nella trilogia originale di George Lucas, aggiungendo Leia “al pantheon degli Jedi“:

La Forza scorre potente in quella famiglia, Leia è forte quanto Luke, avrebbe potuto rivelarsi una grande Jedi, ma ha scelto una vita da senatrice e poi da generale, pur avendo un percorso da Jedi davanti a lei una volta.

Terrio ha rivelato di aver discusso della cosa George Lucas in persona, pur non sbilanciadosi troppo:

Abbiamo discusso con George [Lucas] della promessa di Leia, così ci siamo posti come obiettivo il mettere Leia nel pantheon degli Jedi assieme a suo fratello, pur non avendo più Carrie. Così ci è venuta in mente l’idea di far finire a qualcun altro il suo allenamento da Jedi.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

