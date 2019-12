conquista la vetta della classifica americana e internazionale del weekend: l’episodio 9 domina gli incassi con 176 milioni di dollari negli USA e 198 nel resto del mondo, per un totale di 374 milioni di dollari in cinque giorni in tutto il mondo. In patria, il risultato è in linea con la fascia bassa delle previsioni diffuse alla vigilia del lancio, cosa che stupisce visto che le stesse previsioni erano state riviste al rialzo dopo l’esordio di venerdì : si parlava infatti di 193 milioni di dollari. È stato quindi un debutto molto frontloaded (i fan si sono recati in massa a vedere il film nei primissimi giorni), e questo dovrebbe dirla lunga sulla tenuta delle prossime settimane. Si tratta comunque del terzo miglior weekend d’esordio del 2019, il terzo di sempre nel mese di dicembre e il dodicesimo di tutti i tempi (ovviamente senza contare l’inflazione). È il settimo film Disney, quest’anno, a esordire con più di 100 milioni di dollari. Ovviamente, però, sono distanti le cifre raccolte dai primi due episodi della nuova trilogia: nel 2015 Il Risveglio della Forza raccolse 247.9 milioni di dollari nel suo primo weekend, mentre nel 2017 Gli Ultimi Jedi incassò 220 milioni (i primi due esordi di sempre nel mese di dicembre). Perché questo calo? Vi sono varie ipotesi: la parabola discendente tipica di alcuni franchise, un possibile passaparola negativo (ma quello si vedrà probabilmente più avanti), un’apertura più vicina a Natale rispetto ai primi due film. Il vero dato interessante sarà quello a fine corsa:chiuse con un incasso più alto di, bisognerà vedere che gambe avrà questo nono episodio della saga.

Detto questo, a livello internazionale il film ha raccolto 198 milioni di dollari in 52 territori: guida il Regno Unito con 26.8 milioni di dollari, seguito dalla Germania con 21.8 milioni e dalla Francia con 15.2 milioni. Delude invece la Cina, con soli 12.1 milioni di dollari: è il peggior risultato di sempre per i nuovi film di Star Wars, e uno dei principali motivi per cui gli incassi internazionali sono inferiori al previsto.

Tornando alla classifica americana, Jumanji: The Next Level scende al secondo posto con 26.1 milioni di dollari e 101.9 milioni complessivi, che diventano 311.9 milioni in tutto il mondo. Ovviamente la competizione con Star Wars si fa sentire: sarà interessante seguire l’andamento durante le feste.

Scende al terzo posto Frozen 2: Il Segreto di Arendelle, che nonostante sia al suo quinto weekend registra un’ottima tenuta e incassa altri 12.3 milioni di dollari, per un totale di 386 milioni di dollari negli USA e 1.1 miliardi nel mondo. A breve supererà gli 1.2 miliardi del primo film.

Come anticipato, Cats debutta al quarto posto con un incasso di soli 6.5 milioni di dollari. Il musical non è riuscito a conquistare il pubblico in un weekend così affollato e, nonostante un brand riconoscibile alle spalle, sembra sia riuscito ad attirare l’attenzione per i motivi sbagliati, e cioè per l’accoglienza negativa della critica. Il punteggio CinemaScore C+ potrebbe dare il colpo di grazia, nonostante la Universal abbia commentato ottimisticamente su Variety che “il pubblico apprezzerà il film durante le vacanze”. Anche il lancio internazionale non convince, con soli 4.4 milioni nel Regno Unito e in Irlanda. Ricordiamo che è costato quasi 100 milioni di dollari.

Chiude la top-five Cena con Delitto – Knives Out, con 6.1 milioni di dollari e quasi 90 milioni negli USA, che diventano 185.5 milioni in tutto il mondo. Al sesto posto debutta in ampia distribuzione Bombshell, con 5 milioni di dollari, un risultato al di sotto delle aspettative.

Scende al settimo posto Richard Jewell, con 2.5 milioni di dollari e un totale di soli 9.5 milioni di dollari, mentre scende all’ottavo posto Queen & Slim, con 1.8 milioni di dollari e un totale di 36.6 milioni di dollari. Crolla al nono posto Black Christmas, con 1.8 milioni di dollari e 7.2 milioni complessivi, mentre chiude la top-ten Le Mans ’66 – La Grande Sfida, con 1.8 milioni di dollari e un totale di 101 milioni di dollari.