contiene un mucchio di strizzate d’occhio, citazioni e riferimenti agli altri film di tutta la saga degli Skywalker, tra cui la risoluzione di una particolare questione in sospeso.

Ci riferiamo a un momento Chewbacca che richiama il primo film Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza arrivato nelle sale nel 1977.

Dopo la battaglia finale di Episodio IX, Chewbacca si ricongiunge con il resto della Resistenza e incontra Maz Kanata, che gli lascia un oggetto che Leia voleva che ricevesse: la medaglia consegnata a Han Solo su Yavin 4 nel primo film della saga.

Si tratta chiaramente di un momento molto dolce ricco di significato per il personaggio, ma c’è un motivo se l’abbiamo definito una “questione in sospeso”.

L’interprete originale di Chewbacca, Peter Mayhew, ha infatti raccontato alcuni anni fa che il celebre Wookiee dovette rinunciare alla sua medaglia dopo gli eventi di Episodio IV per due ragioni, entrambe di carattere economico:

Non ricordo se per uno o due motivi, ma il primo è che non avevano abbastanza soldi per comprare un’altra medaglia. Il secondo era che Carrie [Fisher] non riusciva ad arrivare al mio collo, perciò sarebbe stato troppo costoso costruire un gradino su cui farla salire per consegnarmi la medaglia.