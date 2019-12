View this post on Instagram

Last post of the year before I retire to my Christmas bunker. The thing I am most proud of contributing to Star Wars, the design for Rey’s Blaster. Here’s the finished design, swipe for some earlier passes and sketches. Merry Christmas you lot!🎄 – – – – #theforceawakens #starwarstheforceawaken #thelastjedi #starwarsthelastjedi #rey #reysblaster #starwarsprops #starwarsblaster #propmaking #propdesign #propdesigner #3dmodel #3dmodeling #hardsurfacemodeling #hardsurface #madewithmodo #modo3d #industrialdesigner #blaster #weapondesign #riseofskywalker #theriseofskywalker #conceptdesigner #reyskywalker