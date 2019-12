L’uscita di, nuova trasposizione cinematografica dei romanzi di Hugh Lofting, è sempre più vicina e così ecco un nuovo poster del film con Robert Downey Jr. al suo primo ruolo dopo l’addio a Iron Man.

Potete ammirarlo grazie a Impawards qui di seguito:

Il Dottor Dolittle ha fatto la sua prima comparsa sul grande schermo nel 1967 in Il Favoloso Dottor Dolittle, commedia musicale basata sui romanzi di Hugh Lofting e diretta da Richard Fleischer (vinse due premi Oscar, uno per i migliori effetti speciali e uno per la miglior canzone originale, ma fu un flop commerciale). Nel 1998 la Fox realizzò un remake con protagonista Eddie Murphy, film che ebbe ben un sequel distribuito al cinema e tre usciti direttamente in home video.

Joe Roth e Jeff Kirschenbaum hanno prodotto il progetto con la Roth/Kirschenbaum Films insieme a Susan Downey (Team Downey).

Nel film, oltre Robert Downey Jr. nei panni di Dolittle, troveremo Emma Thompson (Saving Mr. Banks, Harry Potter e l’Ordine della Fenice) nel ruolo del pappagallo Polynesia, Craig Robinson (Una Notte al Museo 2 – La Fuga) in quello del topo Fleming, Rami Malek (Mr. Robot) nella parte del gorilla Chee-Chee, Carmen Ejogo (Animali Fantastici e Dove Trovarli) in quella della leonessa Regine. Octavia Spencer (The Shape of Water – La Forma dell’Acqua) sarà la papera Dab-Dab, Tom Holland (Spider-Man: Homecoming).

E ancora, il cane Jim, Ralph Fiennes (Skyfall, A Bigger Splash) la tigre Barry, Marion Cotillard (Inception, Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno) la volpe Tutu, Kumail Nanjiani (Piccoli Brividi) lo struzzo Plimpton. Frances de la Tour (Harry Potter e il Calice di Fuoco) sarà uno strano e misterioso personaggio denominato Ginko-Who-Soars, mentre il celebre wrestler John Cena (Daddy’s Home, Daddy’s Home 2) sarà l’orso polare Yoshi e Selena Gomez (Cattivi Vicini 2) la giraffa Betsy.

Il film uscirà il 17 gennaio 2020 negli USA e il 30 gennaio in Italia.