Qualche giorno fa, il Presidente e CEO della Disney, ha partecipato come ospite allo Star Wars Show

Ed è stato in questa sede che il dirigente ha potuto parlare della saga targata Lucasfilm specificando che il viaggio è stato, finora, molto emozionate ma che fondamentalmente con Star Wars sono appena agli inizi.

È stato un viaggio incredibilmente soddisfacente ed emozionante, ma in realtà, per certi versi, si tratta di un viaggio appena cominciato. Abbiamo già raggiunto molti risultati – ovviamente mi riferisco ai film della saga degli Skywalker – poi c’è stata l’apertura di Galaxy’s Edge in California e in Florida e poi ci saranno altri film e serie TV. Ma la mia impressione è che abbiamo appena cominciato a scavare il potenziale di Star Wars e quello che Star Wars possa davvero essere. Da quando la Lucasfilm è diventata parte della Disney c’è voluto un po’ di tempo per iniziare a pensare non solo a come soddisfare non solo gli interessi dei fan nel breve termine ma anche a ragionare sul lungo termine. Il futuro della daga è molto più vasto di quello che pensavamo potesse essere e c’è davvero tanto da fare.