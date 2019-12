, croce e delizia dell’industria dell’intrattenimento.

Per molti è l’azienda che ha plasmato l’immaginario collettivo di generazioni e generazioni di persone grazie ai suoi Classici d’Animazione diventati “realtà” nei parchi a tema sparsi qua e là per il mondo, per altri è diventata l’emblema delle corporation che riescono a fagocitare con ingordigia la concorrenza creando quello che viene etichettato come un monopolio da molti.

Ed è proprio in quest’ottica che s’inserisce l’ironica serie di Tweet postati da un utente della piattaforma social segnalati da Bored Panda.

Si tratta di una vera e propria timeline che, fra il serio e il faceto, ripercorre alcune celebri acquisizioni della Disney, da quella della ABC effettuata nel 1995, passando per quelle della Marvel, della Lucasfilm e della Pixar fino ad arrivare al 2100.

Trovate una selezione dei tweet qua sotto:

Per leggere gli altri cliccate qua.

Per la Disney, quello quasi archiviato, è stato un anno all’insegna dei record.

Lo studio, nei primi giorni di dicembre, ha superato i dieci miliardi di dollari al box office mondiale.

Si tratta di un nuovo record a livello temporale: nessuna major aveva mai raggiunto una cifra simile (il record precedente era di 7.6 miliardi nel 2016, stabilito sempre dalla Disney). La cifra non include i film della 20 Century Fox e Fox Searchlight: combinati, portano l’incasso globale del 2019 a quasi 12 miliardi di dollari (3.8 miliardi negli USA e 8.14 fuori dagli USA).

Sarà interessante constatare la cifra definitiva raggiunta dopo il 31 dicembre grazie agli incassi del nono Star Wars.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!