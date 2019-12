Come sappiamo in(Home Alone 2: Lost in New York) il piccolo Kevin McCallister in una brevissima scena incontrava anchein un piccolo cammeo. Ebbene quella sequenza è tornata all’attenzione del pubblico in questi giorni di festa, quando la rete canadese CBC ha trasmesso il film in televisione ma senza quella scena che coinvolgeva Trump.

La cosa ha generato molto chiacchiericcio online, tanto che la CBC stessa, parlando con ComicBook.com, ha chiarito la questione rivelando che non c’è nessun complotto dietro il taglio di quella scena:

Come spesso accade con i film che vengono adattati per la televisione, Mamma, ho riperso l’Aereo: mi sono smarrito a New York è stato modificato per problemi di tempo. La scena con Donald Trump è stata una delle tante sequenze che sono state tagliate dal film in quanto, come altre, non era parte integrante della trama. Tali modifiche sono state eseguite nel 2014 quando abbiamo acquisito il film per la prima volta e prima che il signor Trump venisse eletto Presidente degli Stati Uniti.

Tuttavia nonostante questo Donald Trump Jr., figlio dell’attuale Presidente degli Stati Uniti, ha espresso comunque il suo disaccordo sui social, definendo la questione come “Patetica”.

Ma oltre a questo il film ha subito un’altra curiosa modifica, ma questa volta sulla sua pagina Wikipedia. Alcuni fan infatti hanno modificato delle informazioni della pagina dedicata al film. Nella voce di Donald Trump era possibile leggere un piccolo trafiletto che riportava “il primo membro del cast di Home Alone 2 a essere accusato dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti”. Tali modifiche sono state rimosse in seguito, ma qua sotto potete leggere tutto in uno screenshot:

Briefly spotted on the Wikipedia entry for "Home Alone 2" 😂 pic.twitter.com/j3Ls49Slvt — Sarah Kendzior (@sarahkendzior) December 20, 2019

‘Pathetic’: Canada’s CBC under fire when Trump’s cameo in ‘Home Alone 2’ disappears from Christmas broadcast https://t.co/zJUij9qrLe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 26, 2019

Qui sotto potete leggere la sinossi ufficiale del film:

Kevin McCallister è tornato! Questa volta, però, si trova a New York con un mucchio di soldi e carte di credito a sua disposizione, per fare della Grande Mela il suo parco giochi privato! Ma Kevin non resterà a lungo da solo. A New York ci sono anche i due ladri pasticcioni già incontrati nel corso della sua precedente avventura, Harry e Marv, ancora scottati dall’ultimo incontro con Kevin. Stanno progettando una grande rapina, ma il bambino sarà di nuovo pronto con un’altra serie di incredibili tranelli che i due malcapitati non potranno dimenticare!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTI: CB, CB, CB