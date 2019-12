Sì, ci stiamo lavorando proprio ora con tutto il team. Ora siamo ai Marvel Studios che è un po’ come ritrovarsi all’improvviso in mezzo a dei veri campioni. Una cosa abbastanza folle. Quindi sì, ci stiamo lavorando.

Solo qualche ora faha dichiarato che è già in lavorazione un terzo capitolo dicon i Marvel Studios:

Per l’occasione il fumettista Rob Liefeld creatore del Mercenario Chiacchierone ha commentato in maniera scherzosa via Twitter facendo riferimento all’Aviation Gin, ovvero il gin di Reynolds.

Insieme a tale notizia Variety riporta inoltre che la produttrice Emma Watts, ora che il franchise di Deadpool è passato nelle mani della Marvel, ha abbandonato la sua posizione come produttrice. La Watts, tra i suoi vari lavori per la Fox ha supervisionato il franchise del Pianeta delle Scimmie, quello degli X-Men e anche Logan – The Wolverine.

Time to break out the gin!!! https://t.co/U0tlg3Yk0Z — robliefeld (@robertliefeld) December 27, 2019

Una decina di giorni fa il creatore di Deadpool, Rob Liefeld, aveva avuto modo di dire a margine della premiere di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker che secondo lui tanto Deadpool 3 che il film della X-Force sono “inevitabili”:

Guarda, spero solo che riescano a trovare una soluzione. I fan lo vogliono. La cosa pazzesca con Deadpool è che la cultura si muove così in fretta e due anni sembrano venti. Ci sono stati due film vietati ai minori che insieme hanno fatto 1.2 miliardi di dollari e sì, ho letto i risultati e fatto i conti. Dopo il primo fine settimana [di Deadpool 2], ho chiamato Ryan e ho detto: “È un franchise da un miliardo di dollari!”. Ecco perché credo che Deadpool 3…X-Force…siano inevitabili. Josh Brolin, Ryan Reynolds, ora con la Disney, come fa a non essere la cosa più colossale?

