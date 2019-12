a balzare in testa alla classifica italiana sabato, con 1.14 milioni di euro: il film sale così a 4.8 milioni di euro in quattro giorni., in quattro giorni, era ancora a tre milioni di euro nonostante il debutto a Capodanno.

Seconda posizione per Pinocchio, che incassa solo poche decine di migliaia di euro in meno di Jumanji: 1.12 milioni di euro, per un totale di 8.5 milioni di euro.

Al terzo posto scende Il Primo Natale, con 932mila euro e un totale di 11.4 milioni di euro (è ora stabilmente il miglior incasso italiano degli ultimi due anni). Quarta posizione per Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, con 671mila euro e un totale di 9.7 milioni di euro. Al quinto posto La Dea Fortuna incassa altri 594mila euro, per un totale ora di quasi 4 milioni di euro.

Al nono posto l’altra nuova uscita di Natale, Spie sotto Copertura, incassa 113mila euro, salendo a 439mila euro complessivi.

