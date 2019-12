Il ruolo che interpreto è un contraltare molto importante di Jo, e ho amato farlo. Ma mi sento molto più affine a Jo.

Indi Greta Gerwig Emma Watson interpreta, ma sul red carpet della première newyorchese del film l’attrice ha affermato di sentirsi più affine a, e ha fatto un paragone tra una scena chiave del film e la battaglia che sta combattendo Taylor Swift per i diritti delle sue prime canzoni:

In particolare, la Watson ha messo a confronto la battaglia che la Swift sta combattendo contro la Big Machine di Scooter Braun per i diritti delle sue canzoni e il momento in cui Jo chiede i diritti del romanzo che ha scritto:

Penso che la gente sottovaluti il concetto di proprietà. È come quando si gioca a Monopoly: devi decidere se possedere una proprietà o ottenere soldi molto rapidamente. Il modo per vincere a Monopoly è possedere cose… Si tratta di credere in se stessi, conoscere il proprio valore e riappropriarsene. Al momento, la situazione di Taylor Swift è un ottimo esempio di quello che capita quando sei giovane, hai talento e qualcuno vuole comprare i tuoi valori. Ma la verità è che avere la proprietà dei propri lavori è molto, molto importante, perché non sai mai cosa potrebbe fare con le tue opere il nuovo proprietario.

Ricordiamo che a novembre Taylor Swift (attualmente nei cinema americani con Cats) si è scagliata contro Scooter Braun e Scott Borchetta dell’etichetta Big Machine, affermando che le avrebbero impedito di utilizzare le canzoni dei suoi primi album in un documentario prodotto da Netflix, oltre che per un medley che doveva eseguire agli American Music Awards, se non avesse soddisfatto alcune richieste. Successivamente, la Swift ha avuto il permesso di cantare le sue vecchie canzoni alla cerimonia.

Nel cast di Piccole Donne troviamo Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Laura Dern, Chris Cooper, Bob Odenkirk e James Norton.

Come noto, la storia tratta dal romanzo del 1869 di Louisa May Alcott è incentrata sulle vite di quattro sorelle: Meg, Jo, Beth e Amy. L’adattamento più noto è quello del 1994 diretto da Gillian Armstrong con Winona Ryder, Susan Sarandon, Claire Danes e Kirsten Dunst.

L’uscita del film, prodotto da Amy Pascal, Denise Di Novi e Robin Swicord per la Columbia Pictures su supervisione di Andrea Giannetti, è fissata per il 25 dicembre del 2019 negli Stati Uniti. Nelle nostre sale arriverà il 9 gennaio del 2020.

Fonte: Variety