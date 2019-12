Il 31 dicembre 2009 la Walt Disney Company diventava ufficialmente proprietaria della Marvel Entertainment.

L’annuncio dell’accordo era stato fatto il 31 agosto 2009: l’intenzione della Disney era di acquistare la Casa delle Idee per una somma pari a 4.24 miliardi di dollari, e pochi mesi dopo, dieci anni fa esatti, gli azionisti della Marvel diedero il via libera all’operazione, accettando di ricevere 30 dollari cash e 0.75 azioni Disney per ogni azione che possedevano.

Fino a quel momento, i Marvel Studios avevano finanziato in maniera autonoma il lancio dell’Universo Cinematografico Marvel e distribuiti dalla Paramount Pictures e dalla Universal Pictures in base ad accordi che non vennero annullati dall’acquisizione. Ecco perché il primo film che venne pienamente distribuito a livello globale dalla Disney fu il crossover conclusivo della Fase Uno, The Avengers, nel 2012.

In questi dieci anni, anche e soprattutto grazie alla stabilità e il supporto offerto dall’appartenenza a una grande media company, i Marvel Studios sono riusciti a proseguire la costruzione dell’UCM attraverso altre tre fasi, chiudendo il ciclo con Avengers: Endgame qualche mese fa e annunciando i film e le serie tv della Fase 4 qualche mese fa al Comic-Con di San Diego.

E per chiudere al meglio questi primi 10 anni presso la Disney, qualche mese fa Kevin Feige è stato promosso da presidente dei Marvel Studios a direttore creativo di tutta la Marvel (mentre è stata annunciata la chiusura di Marvel TV).

