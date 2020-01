Malgrado i lauti incassi,diresta una delle più grandi occasioni perse per quel che riguarda le pellicole basate sui fumetti, specie in riferimento alla performance dinei panni di Joker.

Il regista della pellicola, che nel corso del tempo ha spesso condiviso sui propri social svariati materiali inediti della lavorazione del suo film che non hanno fatto altro che accrescere la curiosità circa il come sarebbe potuto essere il film se non fosse andato incontro alle ben note problematiche di cui vi abbiamo raccontato illo tempore.

Nelle ore scorse un redditor ha catturato una IgStory dal backstage di Suicide Squad diffusa sempre da David Ayer che ci permette di dare una nuova occhiata al Joker di Jared Leto che, praticamente, non abbiamo “mai visto” sul grande schermo.

Questa la sinossi del film:

È bello essere cattivi! Raggruppa una squadra composta dai più cattivi, pericolosi e galeotti supervillain, fornisci loro l’arsenale più potente a disposizione del governo e spediscili in missione per sconfiggere una misteriosa, enigmatica entità. L’ufficiale dell’Intelligence americana, Amanda Waller, ha individuato un ristretto manipolo di malvagi individui, gente che non ha nulla da perdere. Tuttavia, quando capiranno che non sono stati scelti per avere successo, ma per essere incolpati quando falliranno inevitabilmente, cosa cercherà di fare questa Suicide Squad? Morirà provandoci o ciascun deciderà per sé?