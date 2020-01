Come sappiamoha vestito i panni del Comico nell’adattamento del 2009 ditargato Zack Snyder. Dopo quel ruolo l’attore non è rimasto estraneo al mondo dei cinecomic. Ha infatti poi vestito i panni di Thomas Wayne in Batman v Superman: Dawn of Justice e riveste ancora quelli di Negan in The Walking Dead.

L’ultimo dell’anno Morgan ha ritrovato la maschera del Comico indossata nel cinecomic di Snyder e ha voluto stuzzicare ancora l’attenzione dei fan postando una foto su Twitter.

Ecco lo scatto:

Gus found the comedian mask. Still fits like a glove. And looks extra extra with my badass bifocals. Here’s to a masked comeback in 2020. pic.twitter.com/Df7WHuaNnN — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) December 31, 2019

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del film di Zack Snyder:

Il film, tratto da un famoso racconto a fumetti, si svolge in America in un oscuro 1985, nel quale supereroi in costume sono parte della società e l’orologio che segna il “giorno del giudizio”, che delinea la tensione tra USA e l’Unione Sovietica, si avvicina a mezzanotte. Quando uno dei suoi vecchi colleghi viene assassinato, Rorschach (vigilante mascherato ormai tagliato fuori dal giro ma non per questo meno motivato) si impegna a smantellare il complotto ed uccidere e screditare tutti i passati e presenti supereroi. Quando riprende i contatti con la sua vecchia legione di combattenti contro il crimine – un gruppo scalcinato di supereroi in pensione – di cui solo uno ha effettivamente dei super poteri. Rorschach riesce a scoprire una vasta ed inquietante cospirazione con collegamenti ad un passato comune e catastrofiche conseguenze per il futuro. La loro missione è sorvegliare sull’umanità. Ma chi sorveglia i sorveglianti?

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: Twitter