Tolo Tolo continua a dominare gli incassi in Italia il 2 gennaio, raccogliendo altri 4.9 milioni di euro e salendo così a 13.7 milioni complessivi. L’unico confronto diretto che possiamo fare è con, che il 2 gennaio 2016 incassò decisamente di più, ovvero 7.3 milioni di euro, salendo a 14.6 milioni di euro. C’è però un motivo: era un sabato, mentre ieri era giovedì. Seguiremo l’andamento nei prossimi giorni per fare un reale paragone tra i due film.

Stavile al secondo posto Jumanji: The Next Level, con 420mila euro e un totale di 8.2 milioni di euro, mentre al terzo posto Pinocchio incassa 395mila euro e sale a 12 milioni complessivi. Quarta posizione per Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, con 227mila euro e un totale di 11.6 milioni di euro, mentre al quinto posto La Dea Fortuna incassa 191mila euro e sale così a 5.6 milioni complessivi. Al sesto posto Il Primo Natale incassa 182mila euro, salendo a 13.9 milioni complessivi, mentre debutta al settimo posto 18 Regali, con 127mila euro.

Ottavo posto per Frozen 2, con 94mila euro e un totale di 18.3 milioni di euro, mentre al nono posto Sorry we missed you incassa 57mila euro e sale a 80mila euro complessivi. Chiude la top ten Playmobil – the Movie con 54mila euro e un totale di 187mila euro.

