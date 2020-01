Nel corso di un’intervista con l’ Hollywood Reporter ha ammesso di essere interessato a vedere un’edizione estesa di

L’attore interpreta un personaggio di nome Beaumont nel film, e sebbene si tratti di un ruolo minore, pare che anche nel suo caso ci sia stato materiale scartato:

Come tanti appassionati di Star Wars, spero che esca una versione estesa in modo da vedere molte delle altre scene girate. Il mio era un ruolo minore, ma nonostante questo sono state girate molte altre sequenze non finite nella versione cinematografica. Oddio, ragazzi, c’era così tanta roba!

Ha poi aggiunto:

Ricordo di aver mandato messaggi a J.J. alla fine di alcune giornate per dire: “Oddio, non vedo l’ora di vederla”. È stato semplicemente straordinario esser coinvolto in quelle scene, ma a causa dei limiti di tempo hanno dovuto tagliarle o cambiarle. Perciò spero che nel DVD vengano inserite scene aggiuntive o tagliate.

L’attore ha in realtà parlato di una delle scene tagliate in questione che avrebbe dovuto avere per protagonisti Beaumont, Connix (Billie Lourd) e Rose:

Un’altra cosa che spero di vedere in futuro è un momento nella battaglia finale in cui Connix si ferisce alla gamba. Io, Rose e Connix ci allontaniamo dalla battaglia, Rose ha un’arma. Mentre Rose è impegnata a combattere, io afferro il braccio di Connix e me lo metto sulla spalla per assicurarmi di rientrare illesi.

CORRELATI CON STAR WARS

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

Cosa ne pensate? Potete commentare qui sotto o sul forum!