L’ Hollywood Reporter ha scritto un articolo con alcuni dettagli sulla turbolenta post-produzione di, il film di Tom Hooper che si è rivelato un flop al botteghino americano e internazionale.

Il giornale sostiene che un’avvisaglia di problemi era già apparsa fin da subito. Le riprese sono iniziate a dicembre 2018 e finite ad aprile: si è trattato di un periodo decisamente condensato se si considera che dall’inizio delle riprese alla consegna è passato praticamente solo un anno.

Non sorprende, allora, che le case di effetti visivi hanno dovuto lavorare al film fin dopo l’uscita. Qualche giorno dopo l’arrivo al cinema la Universal ha infatti annunciato che il film sarebbe tornato in sala con una nuova versione con effetti visivi aggiornati, proprio perché rifiniti all’ultimo minuto.

Ma non è tutto: fonti del Reporter sostengono che nel corso della post-produzione gli effetti visivi non sono mai riusciti a rispettare le scadenze prefissate e che anche il missaggio è partito più tardi del previsto – Hooper stesso ha dichiarato di aver concluso la lavorazione 48 ore prima della premiere londinese.

Nonostante i problemi, Cats è comunque riuscito e rientrare nella selezione dei 20 film candidabili all’Oscar per gli effetti visivi. Dopo l’uscita del film e il flop di critica e pubblico, la Universal ha deciso di mettere da parte il musical nella sua corsa agli Oscar.

Leggi anche: Cats potrebbe arrivare a perdere più di 70 milioni di dollari

Costato 100 milioni di dollari, Cats ha incassato finora 43.5 milioni di dollari. Il film è stato girato in motion-capture e i personaggi realizzati poi in cgi su un set “a misura di gatto” (vedi il backstage). In Italia arriverà il 20 febbraio.

Nel cast troviamo Jennifer Hudson (Grizabella), Ian McKellen (Gus il gatto teatrale), Idris Elba (l’antagonista Macavity), Judi Dench (Old Deuteronomy), Rebel Wilson (Jennyanydots), Taylor Swift, James Corden, Laurie Davidson, Mette Towley e i ballerini del Royal Ballet Steven McRae (Skimbleshanks) e Francesca Hayward (Victoria).

Adattato per il grande schermo da Hooper e Lee Hall (Billy Elliot), Cats è prodotto da Hooper e da Tim Bevan e Eric Fellner della Working Title, e da Debra Hayward (Les Misérables).

Cats è un musical in due atti del 1981 composto da Andrew Lloyd Webber su testi di Thomas Stearns Eliot (con aggiunte di Trevor Nunn e Richard Stilgoe). Il libro di Thomas Stearns Eliot da cui è tratto è Il libro dei gatti tuttofare, che consiste in una raccolta di poesie con gatti come protagonisti.

Cosa ne pensate della post-produzione di Cats? Ditecelo nei commenti o sul forum.