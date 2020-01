Grazie a Impawards possiamo ammirare un nuovo poster di, thriller fiabesco diretto da Osgood Perkins con Sophia Lillis in uscita nelle sale americane il 31 gennaio.

Del cast fanno parte la già citata Sophia Lillis (IT: Capitolo Uno e IT: Capitolo Due) nei panni di Gretel, Sammy Leakey, Alice Krige, Jessica De Gouw e Charles Babalola (The Legend of Tarzan).

Nel film “tanto tempo fa, in una distante e fiabesca campagna, una giovane ragazza (Lillis) porta il suo piccolo fratellino (Sammy Leakey) all’interno di una foresta oscura alla disperata ricerca di cibo e lavoro, per imbattersi in un male terrificante

Potete vedere il poster qua sotto:

Le prime informazioni su Gretel & Hansel il film con Sophia Lillis:

Rob Hayes si è occupato dello script, che fonti del sito descrivono come “una versione fedele della storia dei Fratelli Grimm”. Questa volta, però, il titolo della pellicola sarà Gretel and Hansel.

Brian Kavanaugh-Jones (Sinister) e Fred Berger (La La Land) figureranno come produttori della pellicola che sarà girata prossimamente in Irlanda.

La fiaba tedesca è arrivata sul grande e sul piccolo schermo molte volte. L’ultima versione è stata quella in salsa action diretta da Tommy Wirkola con Jeremy Renner e Gemma Arterton.

Cosa ne pensate di questo trailer? Come sempre, potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce all’articolo.