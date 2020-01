Quale è il personaggio più potente dell’Universo Cinematografico Marvel? Una domanda legittima a cui ha cercato di rispondere lo stesso boss dei Marvel Studios

Durante la sua apparizione come ospite a un talk della New York Film Academy, ha risposto a tale domanda tirando in ballo Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen):

Se guardi Avengers: Endgame, Wanda Maximoff avrebbe ucciso Thanos. Lui è spaventato, mai come visto in precedenza, e se non avesse incitato a”decimare il suo stesso esercito” probabilmente ci sarebbe riuscita.

Sempre durante l’evento è stato poi chiesto a Feige quale fosse il suo supereroe preferito dell’intero Universo Cinematografico. Una domanda a cui è stato difficoltoso rispondere per Feige, anche se poi ha identificato Iron Man/Tony Stark come suo “spirito guida”, in quanto il casting di Robert Downey Jr. fu la sua prima scelta presa da presidente dei Marvel Studios. Potete vedere il video completo qui.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

Cosa ne pensate delle parole di Feige? Potere dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti in calce all’articolo!

