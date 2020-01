L’Hollywood Reporter fa notare che Rian Johnson (Cena con delitto – Knives Out), Todd Phillips (Joker) e Noah Baumbach (Storia di un matrimonio) hanno tutti deciso di fare appello alla musica di Stephen Sondheim per le loro ultime fatiche.

In Cena con delitto possiamo ascoltare Daniel Craig intonare “Losing My Mind“, canzone tratta dal musical del 1971 Follies. In Storia di un matrimonio si sentono invece due numeri del musical Company: “You Could Drive a Person Crazy” (cantata da Scarlett Johansson, Merritt Wever e Julie Hagerty) e “Being Alive” (cantata da Adam Driver).

In Joker, infine, i tre uomini di Wall Street che tormentano Arthur si esibiscono cantando “Send in the Clowns” tratta da A Little Night Music.

Nato a New York nel 1930, Sondheim ha avuto una lunga carriera da compositore e drammaturgo. È stato, tra l’altro, autore di musical come A Little Night Music, Sweeney Todd ed Into the Woods,oltre ad aver lavorato come paroliere dei classici Gypsy: A Musical Fable e West Side Story.

Cosa ne pensate della musica di Stephen Sondheim? Ditecelo nei commenti!