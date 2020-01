Stanno continuando le riprese di, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo d’esordio di Nico Walker connelle vesti di protagonista.

Per l’occasione lo stesso Holland ha diffuso in rete uno scatto sul suo profilo Instagram in cui lo possiamo intravedere a cavallo di un cammello nel deserto insieme ai fratelli Russo, registi del progetto, in una atipica giornata di riposo.

Potete vedere lo scatto qua sotto:

Cherry è il primo film dei fratelli Russo (di nuovo con Tom Holland) dopo Avengers: Endgame. La sceneggiatrice Jessica Goldberg (The Path) ha scritto il film assieme a Angela Otstot (The Shield).

Nel cast troviamo anche Ciara Bravo, Bill Skarsgard, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini e Kyle Harvey.

Per il momento non è stata ancora fissata una data d’uscita, ma vi terremo aggiornati.

