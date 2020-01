Grazie a DailyMail possiamo ammirare i primi scatti rubati dal set di, un nuovo thriller fantascientifico scritto e diretto dalla produttrice esecutiva di Westworld

Il film, come le immagini che potete vedere QUI, riunisce nuovamente insieme Hugh Jackman e Rebecca Ferguson, dopo che i due hanno condiviso lo schermo in The Greatest Showman nel 2017.

La storia segue le vicende di un investigatore privato che viene incaricato di catturare i momenti più belli dei suoi clienti. Rebecca Ferguson sarà una delle sue clienti. La pellicola sarà ambientata nel futuro, in una Miami trasformata dal riscaldamento globale, con mezza città finita sott’acqua.

Del cast fanno parte anche Thandie Newton e Daniel Wu. Le riprese si stanno tenendo attualmente a Miami.

Prossimamente, ricordiamo, vedremo Jackman anche in Bad Education (presentato al Toronto International Film Festival) e in The Good Spy. Abbiamo visto invece di recente Rebecca Ferguson in Doctor Sleep e presto la vedremo anche in Mission: Impossible 7 e nell’adattamento di Dune di Denis Villeneuve

