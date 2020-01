rimane in testa al box-office italiano guidando gli incassi di giovedì 9 gennaio, giorno di nuove uscite. Con altri 558mila euro, il film sale a 36.4 milioni di euro: il calo rispetto aormai è netto, visto che nel suo nono giorno di sfruttamento viaggiava già a 45 milioni di euro (ma c’era di mezzo un sabato in più).

Apre al secondo posto Hammamet, con 194mila euro: un esordio promettente per la pellicola di Gianni Amelio. Altrettanto incoraggiante l’apertura di Piccole Donne al terzo posto con 132mila euro.

Al quarto posto tiene bene 18 regali, con 76mila euro e 1.3 milioni complessivi, mentre al quinto posto Jumanji: The Next Level incassa 54mila euro e sale a 10.6 milioni di euro. Sesta posizione per La Dea Fortuna, che con 50mila euro supera finalmente i sette milioni di euro, mentre apre al settimo posto City of Crime con 42mila euro.

Ottava posizione per Pinocchio, che incassa 40mila euro e sale a 14 milioni complessivi, mentre Star Wars: L’Ascesa di Skywalker incassa 25mila euro e sale a 12.7 milioni di euro. Chiude la top-ten Sorry we missed you, con 24mila euro e 643mila euro complessivi.

Aprono fuori top-ten Sulle ali dell’avventura, al dodicesimo posto con 13mila euro, e La ragazza d’autunno, al diciannovesimo posto con 2.400 euro.

