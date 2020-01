Saràa vincere il weekend negli Stati Uniti, battendo: il film di Sam Mendes ha infatti dominato la classifica venerdì, il suo primo giorno di espansione (è uscito a Natale in un numero limitato di copie), incassando quasi 14 milioni di dollari. Entro domenica sera dovrebbe raccogliere circa 37 milioni di dollari: quasi il doppio delle previsioni iniziali.

Scende al secondo posto Star Wars 9, che era in testa dal 20 dicembre. Con 3.9 milioni di dollari, il film a 467 milioni negli USA e 956 milioni in tutto il mondo (il miliardo dovrebbe essere vicino). Al terzo posto Like a Boss incassa poco meno di 3.9 milioni di dollari, e nel weekend dovrebbe raccoglierne poco più di dieci. Subito sotto, Just Mercy debutta con 3.6 milioni di dollari e potrebbe risalire di una posizione nei definitivi del weekend.

Quinta posizione per Jumanji: the Next Level, con 3.3 milioni di dollari: il film sale a 246 milioni di dollari.

Debutta al sesto posto Underwater, con soli 2.5 milioni di dollari (e un pessimo punteggio CinemaScore C). Costato 50 milioni di dollari, il film potrebbe faticare a raggiungere gli 8 milioni nel weekend.

