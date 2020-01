La notizia che ilhanno deciso di rinunciare al ruolo di “membri senior” di casa Windsor e si vogliono rendere finanziariamente indipendenti mettendo in atto un vero e proprio “divorzio” reale ha scatenato moltissime reazioni online , molte delle quali, chiaramente, all’insegna dell’ironia.

Inevitabilmente, il divorzio di Harry e Meghan è stato “preso di mira” in primis dai fan e dalle fan di The Crown, la popolare serie targata Netflix dedicata proprio alle vicende della famiglia reale inglese, che si sono scatenati su Twitter.

La questione ha stimolato talmente tanto la fantasia dei fruitori della piattaforma streaming che la BBC è finita per intervistare una produttrice dello show circa Harry e Meghan e il divorzio reale.

Suzanne Mackie ha infatti spiegato di dubitare che la serie riesca ad arrivare a narrare i fatti dei giorni nostri:

In tutta onestà, per quanto la serie possa proseguire oltre il punto dove siamo arrivati ora, dubito che possa arrivare ai giorni nostri. Penso che probabilmente non arriveremo a questo punto.

Passando al versante cinematografico, un redditor ha pensato bene di creare una versione alternativa del poster di Scappa – Get Out, l’acclamato film di Jordan Peele, in cui possiamo vedere tutti i membri della Royal Family.

Eccolo qua sotto:

