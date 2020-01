C’è un nuovo ingresso davvero elettrizzante nell’Universo Cinematografico Marvel, ed è l’ultimo film prodotto dalla Twentieth Century Fox e Marvel Entertainment. The New Mutants è un thriller horror originale ambientato in un ospedale isolato, dove un gruppo di giovani mutanti viene tenuto rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano a succedere strani accadimenti, sia le loro nuove abilità mutanti che le loro amicizie verranno messe alla prova mentre cercheranno di sopravvivere.

Nel corso della notte un “piccolo” errore nella newsletter ufficiale del fanclub Disney D23 ha gettato nel panico i fan Marvel: nell’email inviata, infatti, si menzionava il fatto chefarà parte dell’Universo Cinematografico Marvel:

Ricordiamo che New Mutants è stato girato prima dell’acquisizione degli asset entertainment della 21st Century Fox da parte della Disney, e sappiamo anche che non sono state effettuate riprese aggiuntive successive all’acquisizione, quindi è assai improbabile che siano stati inseriti dei collegamenti con i film dell’UCM in post-produzione. Inoltre, c’è molta attesa per l’ingresso dei personaggi Marvel dei franchise Fox nell’Universo Cinematografico Marvel, ma al Comic-Con di San Diego Kevin Feige aveva sottolineato che ci vorrà diverso tempo prima che questo sia possibile, tendenzialmente non prima della Fase 5:

Parlare di tutto questo sarebbe spoiler, ma posso dire di essere estremamente eccitato all’idea di portare la prima famiglia Marvel a un livello decisamente superiore rispetto a prima, quel livello che meritano.

E infatti si è trattato solo di un errore: poche ore dopo, la newsletter è stata corretta e qualsiasi riferimento a collegamenti tra New Mutants e l’UCM è stato rimosso.

In attesa di vedere il film, in uscita ad aprile, vi rimandiamo al recente nuovo trailer.

Fonte: CB