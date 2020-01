Oltre a Paul Schrader , ancheha parlato recentemente dei suoi film preferiti del decennio appena trascorso, e tra questi c’è anchedi Tony Scott. Il regista ha partecipato a tre episodi del podcast The Rewatchables (via ThePlaylist ), e in ciascuno si è concentrato su uno dei suoi film preferiti degli ultimi dieci anni. Il primo è Dunkirk , il secondo appunto è, il terzo verrà svelato all’uscita del terzo podcast.

La scelta del film d’azione con Chris Pine, Denzel Washington e Rosario Dawson potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma questa è la motivazione data dal regista:

Ho passato le ultime sei settimane a ripensare ai film dell’ultimo decennio per fare la mia top 10. Ho rivisto tantissime cose che avevo apprezzato e scoprivo cose che non ero ancora mai riuscito a vedere ma che pensavo sarebbe stato importante tenere in considerazione. Uno dei film che ho rivisto è stato Unstoppable.

Quando l’ho rivisto mi ha sconvolto. Sia per via del film che sta sullo schermo, ma anche per il fatto che è uno degli ultimi grandi film di uno degli ultimi grandi registi, al massimo del suo potenziale, facendo ciò che sa fare meglio… È il numero dieci nella mia top ten del decennio. E francamente, dopo averlo rivisto ancora una volta per questo podcast, penso che dovrebbe avere una posizione ancora più alta.