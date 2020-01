Un nuovo progetto potrebbe finire nell’agenda didopo il nuovo film Disney di

L’Hollywood Reporter scrive infatti che il regista sarebbe in fase di trattative con la Warner Bros per dirigere Ares, un thriller fantascientifico scritto da Geneva Robertson-Dworet, già autrice dello script di Captain Marvel, il cinecomic con Brie Larson che ha incassato 1.1 miliardi di dollari.

Il progetto era inizialmente nelle mani della MGM che ha poi abbandonato il tutto. Roland Emmerich e la sua Centropolis Entertainment dovevano occuparsi della produzione e ora che il tutto è èassato nelle mani della Warner, Emmerich resterà come produttore esecutivo.

La storia, descritta come una svolta di genere, racconta di un astronauta la cui capsula spaziale precipita in un deserto africano. Mentre cerca di raggiungere la sua famiglia scopre che la sua missione faceva parte di una cospirazione più grande e che lui stesso potrebbe essere il portatore di un segreto che potrebbe cambiare per sempre il mondo.

Ares potrebbe dunque essere il secondo progetto sviluppato da Robert Zemeckis insieme al citato Pinocchio. Non ci sono stati più aggiornamenti per quel che concerne l’epico The King, pellicola sulla storia del Re hawaiano Kamehameha. Il film dovrebbe vedere Dwayne Johnson nella parte del protagonista; l’opera verrà prodotta dalla Warner/New Line insieme alla Seven Bucks Productions di Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia alla FlynnPictureCo di Beau Flynn, Robert Zemeckis e Randall Wallace.

Eppure, supponiamo anche a causa dei molteplici impegni di The Rock, The King viene ancora dato “in pre-produzione” da IMDB e non ci sono update di sorta.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto che Robert Zemeckis potrebbe portare sul grande schermo? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!