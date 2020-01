In una recente intervista GQ , lo sceneggiatore diè tornato ad affrontare alcuni degli argomenti più discussi della pellicola di J.J. Abrams.

Nel film scopriamo che Rey è la nipote dell’Imperatore Palpatine (Ian McDiarmid) e a tal proposito lo sceneggiatore ha ammesso che assecondare quanto concepito da Rian Johsnon per Gli ultimi Jedi – ovvero l’idea che Rey fosse figlia di nessuno – sarebbe stato “troppo semplice“:

Credevamo che fosse ancora una questione in sospeso, perché c’era ancora quella visione di Rey in Episodio VII in cui vedeva i genitori abbandonarla su quel pianeta. E comunque, gli eventi di Gli ultimi Jedi sono ambientati subito dopo Episodio VII. Nell’arco di 48 ore, Rey ha una visione dei suoi genitori e il giorno successivo le dicono: “I tuoi genitori non erano nessuno, erano commercianti di rottami. Nulla ha più importanza”. La trovammo una soluzione troppo semplice alla luce del fatto che Rey avesse cercato i suoi genitori per così tanto tempo, così pensammo che ci sarebbe stato altro da scoprire.