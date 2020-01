Variety ha pubblicato un articolo dedicato alle previsioni d’incassi delle pellicole più attese del 2020 e, nella parte dedicata a, il nuovo film di, viene citato il budget (stimato) della pellicola, pari a 205 milioni di dollari, supponiamo senza considerare l’esborso monetario per la P&A visto che il sito non specifica altrimenti. P&A che, per un film del genere, potrebbe tranquillamente toccare – e superare – quota 100 milioni di dollari.

L’ultimo film del regista inglese, Dunkirk, ha avuto un budget compreso fra i 100 e i 150 milioni di dollari e un incasso worldwide di 526,9 milioni di dollari.

Variety nota che se, da una parte, l’elevato budget e la trama ancora avvolta nel mistero potrebbero essere degli elementi di preoccupazione per la Warner, il nome stesso del regista e la promozione di Tenet come evento cinematografico concepito per essere vissuto, in primis, sul grande schermo sono delle importantissime frecce per l’arco della major.

Chiaramente, se ipotizziamo una spesa di produzione e marketing congiunta di circa 300 milioni, Tenet dovrà incassare ben più di 500 milioni di dollari per raggiungere quantomeno il punto di pareggio.

Tenet: il film di Christopher Nolan nei cinema dal 17 luglio 2020

Nel cast della pellicola, scritta e diretta da Nolan e della quale non sappiamo nulla a livello di trama, oltre a Washington e Pattinson vi saranno Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine, Kenneth Branaghm, Clémence Poésy, Himesh Patel e Dimple Kapadia.

Alla fotografia vi sarà Hoyte van Hoytema, mentre Ludwig Göransson si occuperà delle musiche. L’uscita è prevista per il 17 luglio 2020.

Cosa ne pensate? Curiosi di vedere Tenet il nuovo film di Christopher Nolan?