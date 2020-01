In attesa di avere nuove notizie su Halloween Kills e Halloween Ends (due sequel dell’ultimo Halloween approdato nelle sale lo scorso anno), la NECA ha pubblicato in rete le immagini relative a due nuove action figure provenienti da, film del 1981 diretto da Rick Rosenthal.

Le figure in questione, che saranno disponibili a partire dal maggio di quest’anno, sono dedicate al Dr Loomis e a Laurie Strode, personaggi interpretati nel film da Donald Pleasence e da Jamie Lee Curtis.

Potete vedere tutte le immagini dei prodotti qua sotto:

Ecco la sinossi ufficiale del film datato 1981:

Il film parte con le sequenze della precedente pellicola. In esse il giovane invulnerabile Michael, malgrado sia stato ferito con otto colpi di rivoltella dal suo medico curante, il dottor Sam Loomis, riprende i suoi omicidi girando per la cittadina dell’Illinois dove, in quella notte, si sta svolgendo la tradizionale festa di Halloween (la vigilia di Ognissanti) durante la quale molti e specialmente i ragazzi e i giovani, usano porsi sul viso una maschera a volte terrificante. Così avviene che nella caccia al fuggiasco assassino, il cui volto è nascosto da una maschera, viene preso di mira un giovane mascherato che rimane bruciato nel rogo di due auto, mentre continuano nella città i delitti. Tutto si concentra in una clinica dove è ricoverta Lauriel, la seconda sorella di Michael, (la prima era stata da lui uccisa), che precedentemente era stata ferita gravemente dal pazzo; egli, continua nella sua opera distruggitrice eliminando tutte le persone che incontra sul suo cammino e che gli impediscono in qualche maniera di compiere l’uccisione di Lauriel. Dopo molti omicidi, il dottor Loomis, giunto alla clinica, riesce a provocare una eslposione che distrugge Michael e nella quale muore egli stesso. Così la giovane Lauriel pare finalmente salvata e liberata dall’incubo…. VD