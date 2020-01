, la vice presidente esecutiva di produzione dei, è stata interpellata da Yahoo Entertainment in merito alle eventuali strategie della divisione cinematografica della Casa delle Idee circa il “riportare in vita” con la computer grafica attori passati a “miglior vita”.

La dirigente dei Marvel Studios spiega:

Non è un procedimento che abbiamo preso in considerazione. L’esperienza del dare vita a personaggi come Thanos o Hulk ci ha fatto capire in maniera molto chiara che hai bisogno delle performance di Josh Brolin e Mark Ruffalo [per raggiungere un risultato valido]. È la magia di quello che vedi sullo schermo. Cerchiamo di fare tutto il possibile affinché le loro “controparti” riflettano il più possibile la brillantezza della loro prova.