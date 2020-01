Con le nomination agli Oscar 2020 ha battuto il suo stesso record.

Il grande compositore quest’anno è candidato all’Oscar per la colonna sonora di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. È la 52esima nomination nella sua carriera: nessuna persona vivente ha un numero simile di candidature, e il record assoluto appartiene a Walt Disney, che arrivò a 59 nomination.

La prima volta che Williams venne nominato fu nel 1968, per La Valle delle Bambole, e nel 1972 vinse la sua prima statuetta per le musiche di Il Violinista sul Tetto. Nella sua lunghissima carriera è stato nominato a sei Oscar per la saga di Star Wars, a tre per la saga di Indiana Jones, a due per la saga di Harry Potter. Cinque i premi vinti, tra cui quello per le musiche di Shindler’s List, E.T. l’Extraterrestre, Star Wars e Lo Squalo.

Quest’anno è nominato insieme a Thomas Newman (1917), Randy Newman (Storia di un matrimonio), Alexandre Desplat (Piccole Donne), Hildur Guðnadóttir (Joker).

La votazione finale per gli Oscar inizierà il 30 gennaio e proseguirà fino al 4 febbraio. La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.

