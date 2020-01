Il DailyRecord annuncia che le riprese di, il film di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, faranno tappa in Scozia il mese prossimo.

Il giornale sostiene che a partire dalla fine del mese prossimo Glasgow sarà trasformata in Gotham City, dando ai fan la possibilità di dare uno sguardo alla Batmobile in azione.

Glasgow ha già ospitato grandi blockbuster in passato: è stata la “controfigura” di Philadelphia per World War Z e di recente ha accolto la produzione di Fast & Furious 9.

Vi terremo aggiornati su tutti gli eventuali avvistamenti.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021.

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche voce uscita alcune settimane fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.

Gli attori ufficialmente confermati per il film sono Robert Pattinson per la parte di Batman, Zoë Kravitz per quella di Catwoman, Paul Dano per l’Enigmista (“Edward Nashton”), Jeffrey Wright per il Commissario Gordon, Colin Farrell per il Pinguino, Andy Serkis in quella di Alfred Pennyworth, John Turturro sarà Carmine Falcone. Nel cast anche Jayme Lawson.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie). Alla sceneggiatura, insieme a Reeves, anche Mattson Tomlin.

