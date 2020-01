a continuare a dominare gli incassi del weekend in Italia: il film di Checco Zalone incassa 5.2 milioni di euro, salendo a 41.1 milioni di euro in dodici giorni., nel suo secondo weekend, incassava praticamente il doppio e nei suoi primi 12 giorni aveva già superato i cinquanta milioni: a questo punto probabilmente anche Tolo Tolo supererà i 50 milioni, ma è impossibile che raggiunga i 65 milioni complessivi del suo predecessore. Nel corso del weekend è comunque diventato il maggiore incasso in Italia dal 2016.

Apre al secondo posto Hammamet: 2.2 milioni di euro per il film di Gianni Amelio. L’incasso equivale sostanzialmente alla cifra complessiva raccolta in tutta la sua corsa dal film precedente del regista, La Tenerezza. Un risultato, insomma, decisamente positivo.

Soddisfa anche l’esordio di Piccole Donne, che raccoglie 1.6 milioni di euro in quattro giorni: Lady Bird di Greta Gerwig raccolse 1.8 milioni di dollari in tutta la sua corsa.

Quarta posizione per Jumanji: The Next Level, con 792mila euro e un totale ora di 11.3 milioni di dollari, mentre al quinto posto tiene molto bene 18 Regali, con 684mila euro e un totale di 1.9 milioni di euro. Sesto posto per Pinocchio, che incassa 477mila euro e sale a 14.5 milioni complessivi. Al settimo posto La Dea Fortuna incassa 459mila euro e sale a 7.4 milioni di euro: per il film di Ferzan Ozpetek è ancora possibile chiudere vicino agli otto milioni. Apre all’ottavo posto City of Crime, con 443mila euro in quattro giorni, mentre apre al nono posto Sulle ali dell’avventura, con 285mila euro.

Chiude la top-ten Sorry we missed you, con 260mila euro e un totale di 879mila euro.

Esce dalla top-ten Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, che sfiora i 13 milioni complessivi: Gli Ultimi Jedi arrivò a 15.1 milioni complessivi.

Potete commentare qui sotto o sul forum.