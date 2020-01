La musica si è ritagliata una grande fetta di rilevanza all’interno dei primi due film dei. Il registaha scelto con cura le canzoni che dovevano comporre la colonna sonora dei suoi cinecomic Marvel, e il primo “mix” ascoltato nel primo film dei Guardiani del 2014 ha raggiunto traguardi ragguardevoli anche in ambito musicale, tanto da essere al terzo posto dei vinili più venduti negli Stati Uniti nel passato decennio, come sottolineato dallo stesso Gunn con un post su Instagram.

Tra i vari e iconici pezzi contenuti nella colonna sonora del film, ricordiamo, erano presenti titoli come “Spirit in the Sky,” “Come and Get Your Love,” e “Hooked on a Feeling”.

Ecco il post di Gunn:

Quando uscirà Guardiani della Galassia 3 di James Gunn?

Tenendo conto che The Suicide Squad uscirà il 6 agosto 2021, è altamente improbabile che James Gunn possa mettersi a lavorare a Guardiani della Galassia Vol 3 prima di allora, quindi probabilmente uscirà tra il 2022 e il 2023. Farà comunque parte della fase successiva alla Fase 4 annunciata al Comic-Con di San Diego 2019.

