Il registanon è nuovo all’universo di. Come sappiamo ha diretto l’episodio finale di The Mandalorian e ha anche prestato la sua voce al droide IG-11 che compare in qualche episodio della serie targata Disney+.

Agganciandosi a ciò Variety ha voluto chiedere a Waiti se nei suoi prossimi progetti c’è anche quello di dirigere un film della saga principale di Guerre Stellari. La sua dichiarazione contiene SPOILER sulla prima stagione di The Mandalorian. Non continuate la lettura se non volete spoiler sulla serie:

Oh, non ne so nulla, ma The Mandalorian è stata la mia buona occasione per poter lavorare con alcuni stormtrooper. Si ovviamente lo farei, ma per ora mi accontento del fatto che IG-11 sia stato l’eroe di tutta la stagione [di The Mandalorian].

Cosa ne pensate? Vedreste bene Waititi alla regia di un film di Star Wars?

CORRELATI CON STAR WARS

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

Cosa ne pensate? Potete commentare qui sotto o sul forum!