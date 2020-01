Quale sarà il rating di, il cinecomic con, specie alla luce del trionfo critico e commerciale di Joker?

È ancora presto per saperlo, ma intanto Robert Pattinson, in una nuova intervista con Empire (via CB.com) ha parlato di quanto potrà osare con il suo Bruce Wayne in The Batman specificando che molto dipenderà anche dalle decisioni che verranno prese in merito all’ambito citato a inizio articolo.

L’unica cosa che sarà più complicata è il rating. Non appena fai qualcosa come un film Vietato ai Minori, sei libero di fare più cose. Nello specifico del personaggio, voglio spingermi il più lontano possibile. E penso che Matt Reeves vorrà fare altrettanto. Puoi fare cose folli con questa parte.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021.

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche voce uscita alcune settimane fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.

Gli attori ufficialmente confermati per il film sono Robert Pattinson per la parte di Batman, Zoë Kravitz per quella di Catwoman, Paul Dano per l’Enigmista (“Edward Nashton”), Jeffrey Wright per il Commissario Gordon, Colin Farrellper il Pinguino, Andy Serkis in quella di Alfred Pennyworth, John Turturro sarà Carmine Falcone. Nel cast anche Jayme Lawson.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie). Alla sceneggiatura, insieme a Reeves, anche Mattson Tomlin.

