Come sappiamo sarà(Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald) a vestire i panni di Catwoman in, cinecomic di Matt Reeves attualmente in fase di riprese.

Durante lo show di Ellen DeGeneres l’attrice ha parlato del suo primo incontro con una iconica Catwoman del passato, ovvero Michelle Pfeiffer (Batman: Il Ritorno), ammettendo di aver provato un po’ di timore all’idea di essere insieme a lei:

In realtà durante i Golden Globe ero seduta con David Kelly, che come sai ha scritto il nostro show [Big Little Lies], e a Michelle Pfeiffer [sua moglie], e mi volevo inchinare di fronte alla regina, ero un po’ nervosa in sua presenza.

La Kravitz ha infine rivelato che dopo quell’intervista sarebbe dovuta recarsi a Londra per girare alcune scene del cinecomic.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021.

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche voce uscita alcune settimane fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.

Gli attori ufficialmente confermati per il film sono Robert Pattinson per la parte di Batman, Zoë Kravitz per quella di Catwoman, Paul Dano per l’Enigmista (“Edward Nashton”), Jeffrey Wright per il Commissario Gordon, Colin Farrellper il Pinguino, Andy Serkis in quella di Alfred Pennyworth, John Turturro sarà Carmine Falcone. Nel cast anche Jayme Lawson.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie). Alla sceneggiatura, insieme a Reeves, anche Mattson Tomlin.

FONTE: ScreenRant