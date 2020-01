Space Jam 2: Don Cheadle conferma la sua presenza nel cast

No, non interpreto me stesso. In realtà non posso dirvi cosa andrò a interpretare.

Lo scorso anno abbiamo appreso la notizia del coinvolgimento di(Avengers: Endgame) nel cast di, sequel dell’amato film 1996 del che avrà questa volta come protagonista LeBron James. Il ruolo dell’attore nella pellicola è rimasto avvolto nel mistero, e recentemente lo stesso Cheadle ha rilasciato una curiosa dichiarazione alla Television Critics Association:

Rimane curioso l’uso del termine “cosa” utilizzato dall’attore nella breve dichiarazione. Interpreterà un personaggio non umano?

Space Jam tornerà sul grande schermo con un nuovo film che avrà per protagonista LeBron James.

Lo script del nuovo film sarà meno incentrato sui campioni di pallacanestro rispetto all’originale. Nel cast dovrebbero essere coinvolti, insieme a LeBron James, anche Damian Lillard dei Portland Trailblazers, Anthony Davis dei New Orleans Pelicans, Klay Thompson dei GSW, Diana Taurasi dei Phoenix Mercury e Chitney e Nneka Ogwumike dei Los Angeles Sparks.

Sonequa Martin-Green interpreterà la moglie di James.

Nel primo film, oltre a Michael Jordan, apparivano star come Larry Bird, Charles Barkley, Shawn Bradley, Patrick Ewing, Larry Johnson e Muggsy Bogues. Space Jam non vinse un Oscar come avrebbe voluto Elon Musk, ma un Grammy per la canzone originale “I Believe I Can Fly”.

A produrre la pellicola del nuovo film vi sono James e Ryan Coogler. Malcolm D. Lee dirige la pellicola, che uscirà il 16 luglio 2021. Il film sarà realizzato con un misto di riprese dal vero e animazione in digitale.

FONTE: CB