Il leggendario produttoreè impegnato nella promozione stampa di Bad Boys for LIfe, ma, in un’intervista col Toronto Sun , ha discusso anche di un’altra pellicola da lui prodotta in arrivo questa estate, Top Gun: Maverick.

Nello specifico ha parlato del pesante allenamento che il cast di Top Gun: Maverick ha sostenuto per “stare dietro” al passo di Tom Cruise.

Una cosa straordinaria, tutti i nostri attori si sono dovuti allenare per tre mesi. Per cominciare li abbiamo messi a bordo di aerei di scena per abituarli a stare in aria e volare. Poi siamo passati a quelli di scena acrobatici per far sì che prendessero dimestichezza con le forze G. Poi siamo passati ai jet per fargliene sentire anche di più. Poi, alla fine, siamo arrivati agli F-18. Ma hanno dovuto affrontare ogni genere di cosa. Corsi di sicurezza in acqua, sulle espulsioni dall’abitacolo. Un sacco di robe complicate per far sì che tutto filasse liscio col film. Ma Tom Cruise è uno dei migliori. Star come lui o Will Smith, non lo sono diventate per caso. Lavorano sodo. Tom era concentrato giorno e notte su Top Gun. Poteva anche chiamarmi alle sei di mattina di domenica per parlarmi delle note che si era appuntato. Traguardi come i loro non li raggiungi facilmente e devi lavorare molto, molto duramente.