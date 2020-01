Abbiamo già citato l’intervista chee Michael G. Wilson, che con la EON production sono da sempre i proprietari e “custodi” del marchio diereditato dal padre Albert Broccoli, hanno rilasciato a Variety.

Lo abbiamo fatto in merito alle dichiarazioni della produttrice sul futuro di James Bond, un futuro che, a prescindere dal colore della pelle che potrà avere l’attore che sostituirà Daniel Craig nei panni dell’iconico personaggio, resterà comunque al maschile perché, a suo dire, non ha senso cambiare il sesso di un personaggio. L’importante, secondo Barbara Broccoli, è creare nuovi personaggi femminili forti.

Nel medesimo pezzo, si è anche parlato del divorzio fra la EON e Danny Boyle, regista inizialmente ingaggiato per la regia del nuovo Bond movie, poi passata nelle mani di Cary Fukunaga.

È stata dura da ambo le parti perché c’era ammirazione e rispetto reciproco, ma è meglio conoscere le reciproche differenze di visione prima di dare il via a un progetto. Abbiamo lavorato insieme per un tot di mesi, ma poi, quando si è trattato di discutere che genere di film volevamo fare, non ci siamo trovati allineati. E i film non sono semplici da fare quando non c’è accordo. Anzi, si tratta di una situazione impossibile. Abbiamo preso atto della cosa e, in modo estremamente rispettoso, abbiamo compreso che non poteva funzionare.