Nel corso della sua partecipazione al podcast di The Ringer, The Rewatchables, Quentin Tarantino ha svelato che la sua prima scelta per il ruolo di Jules Winnfield (poi toccato a Samuel L. Jackson) in Pulp Fiction era in realtà Laurence Fishburne.

Come raccontato dal regista, l’attore di Boyz n the Hood – Strade violente e King of New York rifiutò il ruolo su consiglio dei suoi manager, che lo invitarono a rinunciare perché la parte avrebbe pregiudicato le sue possibilità di ottenere ruoli da protagonista.

“Fishburne rifiutò, ma volle parlarne con me” ha spiegato il regista. “E mi disse: ‘Guarda, vorrei tanto farlo, ma queste persone le pago, e se le pago devo anche ascoltarle“.

Ma non è tutto: dopo il rifiuto di Pulp Fiction, a Fishburne fu offerta una parte in Die Hard – Duri a morire scritta appositamente per lui. I suoi agenti chiesero un cachet troppo elevato, così ci fu una pausa dalle negoziazioni durante la quale il produttore del film Andy Vajna andò alla presentazione di Pulp Fiction a Cannes per supportare l’amico Willis. Tornato dalla Francia, rivelò di aver stretto un accordo con Samuel L. Jackson e la cosa indusse Fishburne a citare in giudizio la Cinergi, la sua casa di produzione, per aver infranto un accordo verbale.

“Il resto è storia” ha concluso Quentin Tarantino.

