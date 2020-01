Due giorni fa, in occasione del suo compleanno, David Lynch ha regalato a tutti e tutte noi il suo corto sostanzialmente inedito dal titolo, interpretato dallo stesso David Lynch.

Che veste i panni di un detective.

Che interroga una scimmia.

Sospettata di omicidio.

Il corto era stato originariamente commissionato dalla Fondazione Cartier per l’arte contemporanea ed era stato presentato in Francia l’8 novembre del 2017. La premiere americana è stata poi ospitata nel 2018 al Festival of Distruption.

Se siete abbonati/e a Netflix, non dovete fare altro che accedere al servizio e cercare What Did Jack Do? per vedere questo corto di circa 17 minuti in cui David Lynch interroga una scimmia sospettata di aver commesso un efferato crimine.

Come era prevedibile, il corto ha subito generato un notevole interesse online, dato che, a eccezione dei presenti alle manifestazioni citate, nessuno aveva altrimenti avuto modo di vederlo e scoprire questa affascinante storia in cui, peraltro, la gallina Toototabon gioca un ruolo non indifferente.

Di questi tempi, interesse online si traduce il più delle volte con “un’ondata di meme che inondano i social”. E con What Did Jack Do? di David Lynch le cose sono andate esattamente così.

Prima, a onor del vero, è stata lo stesso colosso dello streaming ad anticipare l’arrivo del corto con un thread twitter privo di meme, ma colmo di nonsense lynciani:

I was lucky enough to see Jack at the Mirmar in Eugene, Oregon three years ago. I am without sufficient funds and infirmed or I would travel to follow him from club to club. — Netflix Film (@NetflixFilm) January 19, 2020

Thank you – Where I come from they say, “Music is a caged bird bein’ set free.” Don’t forget me.

JC — Netflix Film (@NetflixFilm) January 20, 2020

Poi la parola è passata ai frequentatori della piattaforma social:

You: Adam Driver singing in Marriage Story Me: Jack the Monkey singing in David Lynch’s short “What Did Jack Do?” pic.twitter.com/ZVRBuu8z3A — The Heart Broke (@TheHeartBroke) January 20, 2020

Me telling you to watch What did Jack Do #WhatDidJackDo #DavidLynch pic.twitter.com/BMKfAhqiL2 — Mathew MacMillan (@matmacm) January 20, 2020

Strange what love does 🎶 and Jack Cruz could tell you a thing or 2 about that!! #davidlynch pic.twitter.com/Zy8CD5DEdm — Amy (@AJoyceN) January 20, 2020

Me scouring "What Did Jack Do?" for any hint of a tie to Twin Peaks pic.twitter.com/Oz7YVPUPWo — jasef doesn't want to vote for joe biden (@JasefWisener) January 20, 2020

When you’re a monkey named Jack and #DavidLynch tries to crush your dreams about the magic of Christmas but you put him in his place. pic.twitter.com/RXq5uC5gLy — Aaron Cohen (@ImoveCar) January 20, 2020

