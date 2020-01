, l’acclamato film di, ha ricevuto come noto sei nomination all’Oscar – Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Film Internazionale, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Montaggio e Miglior Scenografia.

E proprio come “reazione” a questa nutrita serie di riconoscimenti che, magari, potrebbero tradursi in statuette dorate, si appresta a tornare in alcuni cinema statunitensi in una nuova veste estetica: in bianco e nero.

La notizia è stata data da Deadline grazie al quale abbiamo appreso che NEON, il distributore americano dei film del regista coreano, ha collaborato con il Lincoln Center di New York e l’American Cinematheque di Los Angeles per distribuire la versione in bianco e nero della pellicola che debutterà all’Egyptian Theater il 31 gennaio e al Walter Reade Theater di New York il giorno prima.

Questo il commento di Bong Joon-ho su Parasite B/N:

Sono estremamente lieto di poter presentare, sul grande schermo, la versione in bianco e nero di Parasite. Sarà affascinante constatare come può cambiare l’esperienza di visione di un film presentato in bianco e nero. Ho guardato questa versione un paio di volte e mi ha dato quasi l’impressione di una fiaba, quella strana sensazione di guardare un film dei vecchi tempi.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

