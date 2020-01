e la registahanno parlato con Entertainment Weekly di, il cinecomic DC su Harley Quinn e la sua banda.

“Volevamo semplicemente dare alla persone un assaggio di come appaia la vita vista dagli occhi di Harley” ha commentato Robbie, sia attrice che produttrice del film “Tutto il mondo sembra brillante, sgargiante, colorato e fantastico”.

La regista ha poi parlato dell’importanza del punto di vista femminile:

Harley è molto femminile in senso molto superficiale, ma al contempo è una donna che spacca. Ho apprezzato quel tipo di tensione ed è stato esilarante creare una versione senza filtri di Harley Quinn. A volte si associa la femminilità alla gentilezza, ma non sono la stessa cosa.

Sulla storia, che non è una cronaca di una battaglia tra bene e male:

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sarà al cinema il 6 febbraio 2020.

Qui di seguito la sinossi ufficiale:

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.