ha parlato con Entertainment Weekly dell’epico, il film sugli Eterni della Marvel che sarà al cinema a fine anno e ora in fase di riprese a Londra

L’attore si è detto prima di tutto lusingato per la reazione del web alla sua trasformazione fisica, e ha poi parlato del carattere della pellicola diretta da Chloe Zhao:

È davvero un film epico e una storia puramente fantascientifica. È una storia di supereroi, certo, ma per certi versi è il film più fantascientifico della Marvel e il più epico in assoluto. È ambientato nell’arco di migliaia di anni, perciò non è affatto come gli altri.

Ha poi aggiunto:

Amo i film di supereroi, ma a parte questo [Gli Eterni] è esattamente il tipo di film che adoro. […] La storia è così colossale e epica, e non intendo “epico” nel senso di internet, ma “epico” in vecchio stile. Ha un aspetto completamente diverso da tutti gli altri Marvel. Un giorno sul set la regista mi ha mostrato un’immagine di tutti noi in una scena e la mia è reazione è stata: “Ma guarda un po’ lì!”. Nessuno uguale all’altro. C’ero io, un tipo grosso coreano [Ma Dong-seok], Salma Hayek, Angelina Jolie, Gemma Chan e Lauren Ridloff. Non capita spesso di vedere persone così tutte nella stessa stanza, figuriamoci con indosso degli splendidi costumi da supereroi.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

L’uscita è prevista per il 6 novembre del 2020.

