Sono passati 23 anni da quando, con Jennifer Lopez, Ice Cube, Owen Wilson, Eric Stoltz, Jon Voight e Jonathan Hyde, terrorizzò il pubblico (nonostante le critiche negative e i premi Razzie vinti) arrivando a incassare 136 milioni di dollari in tutto il mondo: ora l’ Hollywood Reporter annuncia che la Columbia Pictures sta sviluppando un remake.

A lavorare alla sceneggiatura vi sarà Evan Daugherty (Biancaneve e il Cacciatore, Tartarughe Ninja, Tomb Raider), che non adatterà in maniera pedissequa il film originale né scriverà un remake, ma creerà qualcosa di inedito sulle stesse basi. L’idea della Columbia è di realizzare qualcosa di simile a The Meg (da noi noto come Shark – Il Primo Squalo), che nel 2018 è riuscito a incassare la bellezza di 530 milioni di dollari in tutto il mondo (su un budget di circa 130 milioni di dollari).

La sinossi del film originale:

Una troupe cinematografica parte su una chiatta fluviale per realizzare un documentario all’interno della foresta brasiliana. L’obiettivo è la ricerca del leggendario popolo degli Indios Shirishama.Il viaggio comincia e, dopo qualche tempo, il gruppo incontra un uomo, il quale si offre di fare da guida, dicendosi molto esperto dei luoghi. In realtà Paul ha un motivo personale per ridiscendere il fiume: trovare un letale anaconda assassino lungo dodici metri.

La pellicola ha avuto tre seguiti: Anaconda: alla ricerca dell’orchidea maledetta, Anaconda 3 – La nuova stirpe e Anaconda – Sentiero di sangue.